Im EU- und Nato-Land Bulgarien hat eine Präsidentschaftswahl begonnen. Es bewerben sich 27 Kandidatinnen und Kandidaten um das höchste Staatsamt. Amtsinhaberin Ilijana Jotowa ist allen Umfragen zufolge klare Favoritin, für sie werden mehr als 40 Prozent der Stimmen vorausgesagt. Für einen Sieg schon im ersten Wahlgang wären allerdings mehr als 50 Prozent nötig. Die frühere sozialistische EU-Abgeordnete und Journalistin wird von der allein regierenden Mitte-Links-Partei Progressives Bulgarien (PB) von Ministerpräsident Rumen Radew unterstützt. Die 62-Jährige löste Radew nach dessen Rücktritt vom höchsten Staatsamt im Januar 2026 ab.
Jotowa wird vom konsequent prowestlichen Ex-Interimsregierungschef Andrei Gjurow herausgefordert. Als Kandidat des liberal-konservativen Oppositionslagers käme er Prognosen zufolge im ersten Wahlgang mit bis zu 28 Prozent auf Platz zwei. Der Bewerber der prorussischen und nationalistischen Wasraschdane (Wiedergeburt), Kosradin Kostadinow, dürfte mit erwarteten rund 12 Prozent auf Platz drei landen. Wasraschdane gehört im Europaparlament zur selben Fraktion wie die AfD. Politologen sehen damit eine Stichwahl zwischen Jotowa und Gjurow als sicher an. Diese ist schon für den 1. November geplant.