Im EU- und Nato-Land Bulgarien hat eine Präsidentschaftswahl begonnen. Es bewerben sich 27 Kandidatinnen und Kandidaten um das höchste Staatsamt. Amtsinhaberin Ilijana Jotowa ist allen Umfragen zufolge klare Favoritin, für sie werden mehr als 40 Prozent der Stimmen vorausgesagt. Für einen Sieg schon im ersten Wahlgang wären allerdings mehr als 50 Prozent nötig. Die frühere sozialistische EU-Abgeordnete und Journalistin wird von der allein regierenden Mitte-Links-Partei Progressives Bulgarien (PB) von Ministerpräsident Rumen Radew unterstützt. Die 62-Jährige löste Radew nach dessen Rücktritt vom höchsten Staatsamt im Januar 2026 ab.