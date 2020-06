Die bulgarische Polizei hat den Chef der Einheit gegen Drogenhandel und zwei weitere Beamte wegen mutmaßlicher Bestechlichkeit festgenommen. "Die Männer werden verdächtigt, einen Schirm über der Aktivität von Gruppen des organisierten Verbrechens geöffnet zu haben, die in den Handel mit Rauschgift in Bulgarien und im Ausland involviert sind", teilte der Chefstaatsanwalt Iwan Geschew am Freitag mit. Den Beamten wird zur Last gelegt, Bestechungsgelder im Gegenzug für den Schutz örtlicher und internationaler Drogenhandelsringe angenommen zu haben. Geschew räumte ein, dass es verstörend sei, dass die Verdächtigen "die hochrangigsten Anti-Drogen-Beamte in Bulgarien" seien "und die wichtigsten Kontaktpersonen zu unseren internationalen Partnern". Bulgarien liegt auf einer der wichtigsten Routen für den Drogentransfer nach Westeuropa.