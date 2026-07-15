Die Bundesregierung bringt mehr als zehn Maßnahmen auf den Weg, um den Staat schneller und schlanker zu machen. Dabei geht es auch um die Umweltplakette für E-Autos und die Patientenakte.

Als Karsten Wildberger im Mai vergangenen Jahres Deutschlands erster Digitalminister wurde, war die Erwartung an ihn klar: Er soll den deutschen Staat modernisieren und die Bürokratie abbauen, wo immer es geht. Bis zum Ende der Legislaturperiode sollen 16 Milliarden Euro an Bürokratiekosten eingespart werden, so steht es in der Modernisierungsagenda. Keine leichte Aufgabe also für den früheren Saturn- und Media-Markt-Chef.