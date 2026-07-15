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BürokratieabbauWeg mit dem Papier – so will der Bund weitere 600 Millionen sparen

Lesezeit: 2 Min.

Kann Digitalminister Karsten Wildberger bis zum Ende der Legislaturperiode 16 Milliarden Euro an Bürokratiekosten abbauen? Das ist der Plan.
Kann Digitalminister Karsten Wildberger bis zum Ende der Legislaturperiode 16 Milliarden Euro an Bürokratiekosten abbauen? Das ist der Plan. Soeren Stache/dpa

Die Bundesregierung bringt mehr als zehn Maßnahmen auf den Weg, um den Staat schneller und schlanker zu machen. Dabei geht es auch um die Umweltplakette für E-Autos und die Patientenakte.

Von Sebastian Strauß

SZ bei Google bevorzugen

Als Karsten Wildberger im Mai vergangenen Jahres Deutschlands erster Digitalminister wurde, war die Erwartung an ihn klar: Er soll den deutschen Staat modernisieren und die Bürokratie abbauen, wo immer es geht. Bis zum Ende der Legislaturperiode sollen 16 Milliarden Euro an Bürokratiekosten eingespart werden, so steht es in der Modernisierungsagenda. Keine leichte Aufgabe also für den früheren Saturn- und Media-Markt-Chef.

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