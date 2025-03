„Und das Büro hatte dann wahrscheinlich von 10.15 bis 11.13 Uhr auf“, sagt Pentz und schüttelt mit dem Kopf. Das muss er auch, schließlich ist Manfred Pentz (CDU) der erste Minister für Entbürokratisierung in Deutschland. Seit vergangenem Jahr sitzt er in dieser Funktion im hessischen Kabinett. Eigentlich sollen Richtlinien und Vorschriften ja dafür sorgen, dass der Staat funktioniert, immer mehr Leute haben aber inzwischen den Eindruck, dass die Bürokratie vor allem lähmt.

In Argentinien machte Javier Milei erfolgreich Wahlkampf mit dem Versprechen, dem Staat die Kettensäge anzulegen. In den USA sind Elon Musk und seine DOGE-Leute gerade dabei, Behörden gnadenlos zusammenzustreichen, das Bildungsministerium musste schon dran glauben, die Entwicklungsagentur USAID auch. Wie viel Kettensäge braucht Deutschland?

Manfred Pentz spricht lieber von „Kulturwandel“. Er sehe es als seine Aufgabe, auszusortieren – also zwischen Regelungen zu unterscheiden, die nachvollziehbar sind, und solchen, die mehr Aufwand als Nutzen mit sich bringen. „Jedes Gesetz hatte irgendwann mal einen Sinn“, sagt er, „aber wir haben einen zu großen Berg aufgehäuft.“ Für das Gespräch hat der Minister einen Konferenzraum im Landtag in Wiesbaden vorgeschlagen, Filterkaffee und Keksteller sind noch nicht wegrationalisiert.

Manfred Pentz, Hessens Minister für Entbürokratisierung. (Foto: Hakan Akgun/picture alliance / Anadolu)

Ist das nicht eigentlich ein Widerspruch, den Staat verschlanken zu wollen und dafür ein eigenes Ministerium zu schaffen? Manfred Pentz sieht das nicht so. Erstens sei für ihn keine neue Behörde geschaffen worden, zu seinem Aufgabenbereich gehören noch europäische und Bundesangelegenheiten, dafür habe es auch in der vergangenen Regierung eine Staatsministerin gegeben. Und zweitens müssten die Fäden eben auch irgendwo zusammenlaufen, wenn man es mit dem Bürokratieabbau wirklich ernst meine.

Keine zwei Wochen ist es her, dass der alte Bundestag ein historisches Schuldenpaket verabschiedet hat, mit dem Versprechen, in Infrastruktur zu investieren, also in Schulen, Straßen, Schienen. Hört man sich aber in Ländern und Kommunen um, sagen viele, Geld alleine reiche nicht. Wenn sich an all den Auflagen nichts ändere, wenn Genehmigungsverfahren nicht beschleunigt würden und Baufirmen weiter überlastet seien, könnten die hohen Erwartungen schnell enttäuscht werden.

Manfred Pentz war lange Generalsekretär der CDU in Hessen, für den ehemaligen Ministerpräsidenten Volker Bouffier hat er den Wahlkampf gemanagt. Schon wenn er sich damals im Land umgehört habe, sagt Pentz, seien die Leute vor allem von einer Sache genervt gewesen: Bürokratie. Und je eher die Menschen das Gefühl hätten, dass der Staat nicht funktioniert, desto eher verlören sie das Vertrauen in die Politik.

Pentz hat einen Bürokratiemelder eingerichtet, 700 Meldungen sind bereits eingegangen

Der sehr wahrscheinlich baldige Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) versprach im Wahlkampf „den entschlossenen Rückbau von Bürokratie“. Bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin gibt es eine eigene Arbeitsgruppe mit dem Titel „Bürokratierückbau, Staatsmodernisierung, Moderne Justiz“. Manfred Pentz sitzt mit drin.

In Hessen hat Pentz im vergangenen Jahr einen Bürokratiemelder eingerichtet. Mehr als 700 Meldungen sind seitdem laut Pentz eingegangen. Eine häufige Beschwerde sei gewesen, dass Bürgerinnen und Bürger, wenn sie bei Ämtern digital eingescannte Dokumente hochladen wollen, oft auf zwei Megabyte beschränkt waren. Eine Kleinigkeit, die bei vielen aber zu Verdruss führte. Er habe inzwischen mit den entsprechenden Stellen Kontakt aufgenommen, jetzt seien Anhänge bis zu 20 Megabyte möglich.

Nicht alles lässt sich so einfach ändern. Gesetze entstehen ja nicht von alleine, jede Vorschrift, jede Auflage hat ihre eigene Lobby. Gerade hat das hessische Wirtschaftsministerium die Bauordnung vereinfacht, damit schneller und billiger Wohnungen gebaut werden können. Eigentlich etwas, worauf sich alle politische Lager einigen können. Durch die Reform fällt aber auch die Pflicht weg, ab einer bestimmten Größe von Gebäuden einen Spielplatz anzulegen. Dadurch würden die Vereinfachung beim Bau gegen die Belange von Familien ausgespielt, warfen die Grünen der Landesregierung vor.

Auch bei der Stellplatzpflicht, die vorsieht, dass für eine bestimmte Zahl von Wohnungen eine bestimmte Zahl von Parkplätzen gebaut werden muss, gab es unterschiedliche Meinungen: Pentz und den Bauunternehmen wäre es am liebsten gewesen, wenn die Pflicht ganz weggefallen wäre, den Kommunen, denen es ohnehin schon an Parkplätzen mangelt, war die Pflicht wichtig. Am Ende einigte man sich auf einen Kompromiss.

Wie viel kann Manfred Pentz als Landesminister überhaupt ausrichten, wo doch viele Gesetze in Brüssel und Berlin gemacht werden?

Deutschland habe sich angewöhnt, EU-Regeln besonders gewissenhaft und umständlich umzusetzen, sagt Pentz

Wenn Pentz von seinen Erfolgen spricht, wird es schnell ziemlich kleinteilig. Eines seiner Lieblingsbeispiele ist die Versicherungspflicht für Aufsitzrasenmäher und Gabelstapler. Die hätte in Deutschland eigentlich eingeführt werden sollen, um einer EU-Richtlinie zu entsprechen. Das hätte bedeutet, dass die Versicherer mehrere Hunderttausend Verträge hätten prüfen und ändern müssen, dass Aufsitzrasenmäher und Gabelstapler KfZ-Kennzeichen hätten bekommen müssen.

Laut Pentz ein „Wahnsinnsaufwand“, der nicht nötig gewesen wäre, weil bei den meisten Unfällen, die mit solchen Fahrzeugen passieren, ohnehin die Haftpflichtversicherung greife. Für alle anderen Fälle gebe es bereits einen Opferentschädigungsfonds. Also sprach Pentz mit seinen Kollegen aus dem Bundesrat, und sie hielten das Gesetz, das die Bundesregierung schon geplant hatte, auf den letzten Metern auf.

Deutschland habe sich angewöhnt, EU-Regeln besonders gewissenhaft und umständlich umzusetzen, sagt Pentz. „Gold Plating“ nennt man das in Brüssel auch, also „vergolden“. Deshalb hat Pentz’ Ministerium seit ein paar Monaten eine Außenstelle in Brüssel. Bis zu 70 Prozent der deutschen Vorschriften seien von der EU beeinflusst, sagt Pentz, deshalb will er schon mitkriegen, worüber Lobbyisten und Kommissare sprechen, bevor Gesetze erlassen werden. Konkrete Maßnahmen oder Richtlinien, die Hessen so verhindern konnte, kann er bisher nicht nennen – dafür sei es nach wenigen Monaten noch zu früh.

Fragt man beim hessischen Unternehmerverband nach, wie gut sich der Entbürokratisierungsminister schlägt, heißt es, man begrüße, dass Pentz sich „der Sisyphos-Aufgabe Bürokratieabbau stellt“. Man sehe viele gute Ansätze, zum Beispiel, dass der Minister eine Bundesratsinitiative zum Verzicht auf Gold Plating vorgeschlagen habe. Aber man wünsche sich auch, dass Pentz die Versprechen aus dem Koalitionsvertrag wirklich umsetze, zum Beispiel eine „Fast Lane“, also beschleunigte Verfahren, für ausländische Fachkräfte. Da sei man dran, sagt Pentz.

Er hat auf jeden Fall noch viel vor.