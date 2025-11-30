Kurz vor der Bundestagswahl versprach Friedrich Merz auf dem Deutschlandtag der Jungen Union, dass er das „Monster Bürokratie“ zähmen werde. Als Bundeskanzler werde er „wirklich endlich“ Schluss machen mit der „überbordenden Bürokratie“ in Deutschland. Mit seiner Wahl, so das Versprechen vor seiner jubelnden Anhängerschaft, werde er als eine seiner ersten Amtshandlungen ein bundesweites „Bürokratie-Moratorium“ verfügen. Sofort nach der Regierungsübernahme werde er einen „Einstellungsstopp für den öffentlichen Dienst“ verkünden, das „Unwesen der Beauftragten der Bundesregierung“ abschaffen und „keine neuen Gesetze“ zulassen, die noch weitere Bürokratie bringen würden.