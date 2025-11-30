Zum Hauptinhalt springen

Wie wird der Staat handlungsfähig?Entbürokratisierungsbürokratie

Lesezeit: 4 Min.

Den Staat entrümpelm wollen (von links) Peer Steinbrück, Andreas Voßkuhle, Julia Jäkel und Thomas de Maizière. Kürzlich legten sie einen Zwischenbericht zur Entbürokratisierung vor.
Den Staat entrümpelm wollen (von links) Peer Steinbrück, Andreas Voßkuhle, Julia Jäkel und Thomas de Maizière. Kürzlich legten sie einen Zwischenbericht zur Entbürokratisierung vor. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Der Politikwissenschaftler Markus Hinterleitner zeigt auf, warum es simpel, aber falsch ist, die staatliche Verwaltung als Sündenbock für alles Übel zu beschimpfen. In diesem Zusammenhang seien Politiker gerade dabei, ein „Monster“ zu erschaffen.

Rezension von Stefan Kühl

Kurz vor der Bundestagswahl versprach Friedrich Merz auf dem Deutschlandtag der Jungen Union, dass er das „Monster Bürokratie“ zähmen werde. Als Bundeskanzler werde er „wirklich endlich“ Schluss machen mit der „überbordenden Bürokratie“ in Deutschland. Mit seiner Wahl, so das Versprechen vor seiner jubelnden Anhängerschaft, werde er als eine seiner ersten Amtshandlungen ein bundesweites „Bürokratie-Moratorium“ verfügen. Sofort nach der Regierungsübernahme werde er einen „Einstellungsstopp für den öffentlichen Dienst“ verkünden, das „Unwesen der Beauftragten der Bundesregierung“ abschaffen und „keine neuen Gesetze“ zulassen, die noch weitere Bürokratie bringen würden.

Zur SZ-Startseite

Julia Jäkel im Gespräch
:„Jeder weiß, etwas muss anders werden – aber was genau?“

Wie es wirklich um Deutschland steht, wollen Peer Steinbrück, Thomas de Maizière, Andreas Voßkuhle und Julia Jäkel mit der Initiative für den handlungsfähigen Staat herausbekommen. Klar ist schon jetzt: Es braucht mehr Mut und Anpackergeist.

SZ PlusInterview von Nils Minkmar

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite