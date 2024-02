Von Max Ferstl und Roland Muschel, Stuttgart

Wer Bürokratie abbauen will, sagt Florian Stegmann, muss ihren Ursprung verstehen. Am besten beginnt man also mit dem Heizpilz. Stegmann ist Verwaltungsjurist mit einem feinen Gespür für überflüssige Normen, Regeln und Gesetze aller Art. Der Heizpilz jedenfalls hat kürzlich sein inneres Frühwarnsystem alarmiert, als er sich über eine komplizierte Regelung beugte: die Verwaltungsvorschrift der Landesregierung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, von Kennern nur "VwV-Beschaffung" genannt, 60 Seiten, sechs Anlagen. Die VwV-Beschaffung regelt, welche Dinge Beamte in Baden-Württemberg für die Landesverwaltung kaufen dürfen.