So haben die verschiedenen Wählergruppen abgestimmt

Bürgerschaftswahl in Hamburg

Die SPD holt in Hamburg ein viel besseres Ergebnis als bei der Bundestagswahl. Das hat sie vor allem den Alten und den Frauen zu verdanken. Die Linke triumphiert bei den Jungen. Die AfD kann keine Bevölkerungsgruppe von sich überzeugen. Eine Wahlanalyse in Grafiken.

Von Franka Bals und Sören Müller-Hansen

Die SPD hat die Bürgerschaftswahl in Hamburg vor allem dank der älteren Wählerinnen klar gewonnen. In allen Bevölkerungsgruppen ist sie die stärkste Kraft. Es ist ein klares Votum für den amtierenden Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher. Gut 34 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben für die Sozialdemokraten gestimmt. Das ist zwar deutlich schlechter als noch 2020 (39,2 Prozent). Trotzdem kann das Ergebnis als Erfolg für Tschentscher gewertet werden. Bei der Bundestagswahl vergangene Woche kam die SPD in Hamburg gerade einmal auf 22,7 Prozent, gut elf Prozentpunkte schlechter als bei der Bürgerschaftswahl.