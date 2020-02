Hamburg (dpa/lno) - Die von der AfD unterstützte Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten hat in der Hamburgischen Bürgerschaft zu einer heftigen Kontroverse geführt. Während die FDP-Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidatin für die Bürgerschaftswahl, Anna von Treuenfels-Frowein, Fehler der liberalen Parteiführung im Umgang mit dem Eklat einräumte und sich erneut von der AfD distanzierte, warfen Vertreter von SPD, Grünen und Linken FDP und CDU eine unklare Abgrenzung nach rechts vor. "Die AfD verfolgt konsequent das Ziel einer politischen Destabilisierung Deutschlands, und sie ist in Thüringen einen Schritt vorangekommen", sagte Innensenator Andy Grote (SPD) am Mittwoch in der Aktuellen Stunde. Die AfD sprach von einem "typischen" Bashing der anderen Parteien. In Thüringen sei nichts passiert, "was undemokratisch" sei, sagte Fraktionschef Dirk Nockemann.

Feedback