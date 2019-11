Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher soll die SPD auch in der nächsten Legislatur zur Regierung führen. Ein Parteitag wählte ihn am Sonnabend fast einstimmig zum Spitzenkandidaten für die Bürgerschaftswahl am 23. Februar kommenden Jahres. 326 der 329 Delegierten im Bürgerhaus Wilhelmsburg stimmten für den 53-Jährigen, einer votierte gegen ihn, zwei enthielten sich. Das entspricht einer Zustimmung von 99,09 Prozent.

Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit wurde mit 88,2 Prozent auf Listenplatz zwei gewählt, Fraktionschef Dirk Kienscherf mit 84,4 Prozent auf Platz drei und die Landesvorsitzende Melanie Leonhard mit 92,9 Prozent auf Platz vier. Gegenkandidaten gab es in allen Fällen keine. Die Vorschlagsliste des Landesvorstandes sah 60 Listenplätze vor.

Tschentscher übertraf mit seinen Zustimmungswerten sogar seinen Amtsvorgänger, Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz, der vor fast genau fünf Jahren mit 97,4 Prozent zum SPD-Spitzenkandidaten für die Bürgerschaftswahl 2015 gewählt worden war.

Vor Aufstellung der Liste hatte er seine Parteifreunde in einer rund 45-minütigen Rede auf den Wahlkampf eingestimmt. Die Sozialdemokraten hätten seit 2011 bewiesen, "dass wir diese wunderbare Stadt gut regieren und sie in eine gute Zukunft führen können", sagte Tschentscher und verwies auf den Bau Zehntausender neuer Wohnungen, kostenlose Kita-Plätze, das bessere Abschneiden Hamburgs in Bildungsvergleichen, die starke Wirtschaft, die exzellente Wissenschaft und eine sinkende Kriminalitätsrate.

Auch beim Klimaschutz sei Hamburg in den vergangenen Jahren vorangekommen, sagte der Bürgermeister. Seit 2012 sei der Pro-Kopf-Ausstoß an CO2 pro Jahr um fast zwei Tonnen gesunken. "Unser CO2-Ziel für 2020 hatten wir schon 2017 erreicht." Dennoch gebe es viel zu tun. "Das gelingt aber nicht damit, indem wir ein paar Bäume pflanzen und mehr Rad fahren. Und es gelingt auch nicht mit Verboten, Abkassieren und Regulierungen, die am Ende nur zu Blockaden, Protesten und sozialen Ungerechtigkeiten führen", sagte er.

Es brauche eine funktionierende Gesamtstrategie für die gesamte Stadt. Wer wirklichen Klimaschutz in Hamburg wolle, "der muss SPD wählen". Bei der Verkehrspolitik sprach Tschentscher sich gegen die von CDU und Grünen wieder ins Gespräch gebrachten Pläne einer Stadtbahn aus. "U- und S-Bahnen sind dagegen sehr viel leistungsfähiger."

Mit 11 000 Mitgliedern sei die Hamburger SPD in allen Bezirken und Stadtteilen, in allen Generationen und in allen Berufen und Lebenslagen vertreten. Die entscheidende Botschaft für den Wahlkampf sei deshalb, dass die SPD die ganze Stadt im Blick habe. "Wir haben einen Plan für Hamburg und die Entschlossenheit und Kompetenz, diese Pläne auch umzusetzen", sagte Tschentscher. Die Delegierten quittierten die Rede mit minutenlangem Beifall, "Peter, Peter"- und "Bürgermeister, Bürgermeister"-Rufen.

Die SPD stellt in der Bürgerschaft derzeit mit 59 Abgeordneten die mit Abstand stärkste Fraktion. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 war sie auf knapp 46 Prozent der Stimmen gekommen. Laut Umfragen müssen die Sozialdemokraten am 23. Februar mit Einbußen rechnen. Zuletzt wurden sie nur noch bei etwa 30 Prozent gesehen.

Bei der Wahl im Februar wird Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank als Bürgermeisterkandidatin der Grünen gegen Tschentscher antreten. Während die Grünen, die in Umfragen ebenfalls bei knapp unter 30 Prozent gehandelt werden, ihre Präferenz für eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition bereits früh deutlich gemacht hatten, halten sich die Sozialdemokraten alle Optionen offen.