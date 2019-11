Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher soll seine SPD auch in der nächsten Legislatur zur Regierung führen. Ein Parteitag wählte ihn am Sonnabend zum Spitzenkandidaten für die Bürgerschaftswahl am 23. Februar kommenden Jahres. 326 der 329 Delegierten im Bürgerhaus Wilhelmsburg stimmten für den 53-Jährigen, einer votierte gegen ihn, zwei enthielten sich. Das entspricht einer Zustimmung von 99,09 Prozent.

Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit wurde mit 88,2 Prozent auf Listenplatz zwei gewählt, Fraktionschef Dirk Kienscherf mit 84,4 Prozent auf Platz drei und die Landesvorsitzende Melanie Leonhard mit 92,9 Prozent auf Platz vier. Auf den vorderen Plätzen gab es keine Gegenkandidaten zum Vorschlag des Landesvorstandes.

Vor der Wahl hatte Tschentscher seine Parteifreunde in einer rund 45-minütigen Rede auf den Wahlkampf eingestimmt. Die Sozialdemokraten hätten seit 2011 bewiesen, "dass wir diese wunderbare Stadt gut regieren und sie in eine gute Zukunft führen können", sagte er und verwies auf den Bau Zehntausender neuer Wohnungen, kostenlose Kita-Plätze, das bessere Abschneiden Hamburgs in Bildungsvergleichen, eine starke Wirtschaft und eine sinkende Kriminalitätsrate.

Die Delegierten quittierten die Rede mit minutenlangem Beifall und "Peter, Peter"- und "Bürgermeister, Bürgermeister"-Rufen.