Hamburg (dpa/lno) - Mit smarten Helfern will die FDP für weniger Müll in Hamburgs Gewässern sorgen. "Müll und Mikroplastik sind nicht nur ein Problem der Weltmeere, sondern auch in Hamburgs Gewässern zu finden", sagte der Umweltexperte der Bürgerschaftsfraktion, Kurt Duwe, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir wollen die Flüsse und Kanäle unserer Stadt sauberer machen, indem verstärkt auch innovative Maßnahmen zum Einsatz kommen." Oberflächenabsauger oder die Erzeugung von Luftbläschen unter Wasser, die den dort treibenden Müll an die Oberfläche bringen, seien erste Ansätze. "Der Senat muss sich ernsthaft mit diesen neuartigen Möglichkeiten zur Gewässerreinhaltung auseinandersetzen und Standorte vorschlagen, wo entsprechende Anlagen gebaut werden müssen, um eine flächendeckende Reinigung zu ermöglichen."