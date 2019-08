Hamburg (dpa/lno) - Ein Leitfaden für die Verwendung selbst mitgebrachter Mehrwegbehälter beim Lebensmitteleinkauf soll nach dem Willen von Rot-Grün in Hamburg Plastikmüll vermeiden helfen. Immer mehr Menschen möchten im Alltag auf Einwegverpackungen aus Plastik verzichten, heißt es in einem Antrag der Fraktionen von SPD und Grünen für die Bürgerschaft, in dem der Senat zur Erstellung eines solchen Leitfadens aufgefordert wird. Ziel sei es, bestehende Unsicherheiten im Lebensmittelhandel und bei den Kunden abzubauen, sagte der SPD-Experte für Verbraucherfragen, Jenspeter Rosenfeldt, am Mittwoch.