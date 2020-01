Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Senat will die energetische Sanierung von Wohnungen deutlich beschleunigen. Die auf Eigentümer und Mieter zukommenden Kosten sollen Experten in einer Machbarkeitsstudie klären, wie Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) am Dienstag in einer Ausschusssitzung der Bürgerschaft sagte. Derzeit betrage die Sanierungsquote pro Jahr 0,6 Prozent. Mit dem neuen Klimaschutzgesetz sollen künftig zwei Prozent der mehr als 960 000 Hamburger Wohnungen jährlich modernisiert werden. Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) erklärte, die Klimaziele seien mit Belastungen für die Bürger verbunden. Die Kosten müssten gerecht verteilt werden.

Das Klimaschutzgesetz, das die Bürgerschaft noch vor der Wahl am 23. Februar verabschieden will, soll den CO2-Ausstoß Hamburgs bis 2030 gemessen am Wert von 1990 um 55 Prozent senken.