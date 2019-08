Hamburg (dpa/lno) - Vertreter der "Fridays for Future"-Bewegung haben von den Abgeordneten der Hamburger Bürgerschaft mehr Engagement beim Klimaschutz gefordert. "Wir haben bereits 20 Jahre seit den ersten Klimaverträgen verloren", sagte Arnaud Boehmann von "Fridays for Future" am Mittwoch im Hamburger Rathaus bei einem gemeinsamen Treffen von Aktivisten und Abgeordneten der Bürgerschaft. Die bisher geplanten Maßnahmen reichten bei weitem nicht aus. Aktivistin Julia Oepen kritisierte: "Wir sind uns alle der Krisensituation bewusst, in der wir uns befinden und trotzdem ist die Lücke zwischen dem, was definitiv getan werden muss und dem, was wir tun, viel zu groß, und das macht mir Angst."