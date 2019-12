Klimaplan in Bürgerschaft: Regierungserklärung Tschentschers

Hamburg (dpa/lno) - Die vom Hamburger Senat vorgelegten Maßnahmen zum Erreichen der Klimaziele stehen heute im Mittelpunkt der Bürgerschaftssitzung. Einen Tag nach Vorlage des neuen Klimaplans und des Entwurfs für ein neues Klimaschutzgesetz will Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zu Beginn der Sitzung eine Regierungserklärung abgeben. Wegen der sich anschließenden Aussprache entfällt die Aktuelle Stunde.

Der rot-grüne Senat hatte den Klimaplan nach monatelangen Beratungen am Dienstag verabschiedet. Er enthält mehr als 400 Maßnahmen, mit denen der CO2-Ausstoß bis 2030 gemessen am Wert von 1990 um 55 Prozent gesenkt werden soll. In dem Klimaschutzgesetz, dem die Bürgerschaft noch zustimmen muss, werden die Ziele rechtsverbindlich verankert. Unter anderem ist dort auch ein Verbot von Ölheizungen und der verpflichtende Bau von Solaranlagen vorgesehen. Die Opposition hatte Verbote und Vorgaben kritisiert und den Plan als "Wahlkampfnummer" bezeichnet.

Weitere Themen der Sitzung sind unter anderem die Müllvermeidung bei Sportveranstaltungen und das umstrittene pädagogische Konzept "Original Play" in Hamburger Kitas.