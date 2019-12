Hamburg (dpa/lno) - Die Kinderbuchautorin Kirsten Boie ist neue Ehrenbürgerin ihrer Heimatstadt Hamburg. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) überreichte der 69-Jährigen am Mittwochabend bei einem Festakt im Rathaus die Ernennungsurkunde. Zuvor hatte die Bürgerschaft einem entsprechenden Senatsantrag geschlossen zugestimmt. Boie gilt als eine der renommiertesten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorinnen.

Sie ist erst die fünfte Frau, der die Ehrenbürgerwürde der Stadt verliehen wurde - insgesamt gibt es damit nun 36 Ehrenbürger. Seit 1813 wird die höchste Auszeichnung in Hamburg Menschen zuteil, die sich um die Hansestadt verdient gemacht haben. Zu den bisherigen Ehrenbürgern gehören Altbundeskanzler Helmut Schmidt, Schriftsteller Siegfried Lenz oder Fußball-Idol Uwe Seeler.

"Seit mehr als dreißig Jahren zieht Kirsten Boie mit ihren Büchern Kinder in ihren Bann und prägt damit Ansichten und Einsichten der jungen Leserinnen und Leser", sagte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit beim Festakt. Tausende habe sie erst zu begeisterten Lesenden gemacht. "Es gelingt ihr auf einzigartige Weise, sie mit ihren Geschichten zu fesseln und ihre Fantasie zu beflügeln."

Sie fühle sich "ganz unerwartet geehrt", sagte Boie der Deutschen Presse-Agentur. "Ich freue mich nicht nur für mich persönlich, sondern ich freue mich als Frau. In über 200 Jahren bin ich überhaupt erst die fünfte Frau, die die Ehrenbürgerwürde der Stadt Hamburg bekommt." Sie finde es auch ganz großartig, "dass Hamburg so mutig war, eine Kinderbuchautorin auszuzeichnen", weil Kinderliteratur noch immer "so einen Putzigkeitsstatus" habe. Hamburg werde ohnehin schon lange als die deutsche Hauptstadt der Kinderliteratur gehandelt.

Auch verstehe sie die Auszeichnung als Zeichen, "dass Hamburg das Thema Lesen, für das ich mich lange sehr stark gemacht habe, in seiner Bedeutung wahrnimmt und auch Kinder überhaupt", sagte Boie. "Das ist so ein Signal: Frauen, Kinder, Lesen und Kinderliteratur - das sind Dinge, die dieser Stadt wichtig sind. Und darüber vor allem habe ich mich gefreut."

In der Bürgerschaft war die Ehrung Boies fraktionsübergreifend begrüßt worden. Sie sei eine "herausragende Schriftstellerin, eine aufrechte Bürgerin und Demokratin, eine sozial engagierte Pädagogin und Anwältin für die Interessen und Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen", sagte Tschentscher. Ihr Anliegen sei es, jungen Menschen Toleranz und Verständnis füreinander zu vermitteln. "Sie steht damit für eine liberale und weltoffene hanseatische Tradition und ist eine hervorragende Botschafterin unserer Stadt in Deutschland und der Welt."

SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf hob das Engagement Boies für das Lesenlernen hervor. Dass sie das auch weltweit - etwa in Afrika - tue, passe zu Hamburg.

Sein CDU-Kollege André Trepoll hob hervor, dass Boie auch bei ihm zuhause sei - im Kinderzimmer, wo er seinen Kindern schon häufig aus ihren Büchern vorgelesen habe. "Es ist deshalb unheimlich wichtig, dass diese Bücher auch für uns Erwachsene gut lesbar sind", sagte er.

Boie steche aus der Liste der bisherigen Ehrenbürger heraus, sagte Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks. "Kirsten Boie kommt aus der Mitte der Gesellschaft, steht für den emanzipatorischen Fortschritt in unserem Land und zeichnet sich durch ihr außerordentliches Engagement insbesondere bei der Leseförderung von Kindern aus."

Die Chefin der Linksfraktion, Sabine Boeddinghaus, hob das soziale Engagement der Schriftstellerin hervor. "Sie tut dies alles nicht im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit, sondern geht dorthin, wo ihre jungen Leserinnen und Leser zu finden sind, in die Kitas und Schulen."

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Michael Kruse nannte Boie eine "Botschafterin der Bücher". In ihren Werken erkläre sie "Kindern einen Teil der Welt und ermutigt sie, das Leben selbstbestimmt in die Hand zu nehmen und zu gestalten".

Auch die AfD unterstütze die Verleihung der Ehrenbürgerwürde mit Freude, sagte Fraktionschef Alexander Wolf. Er dankte Boie für ihr Wirken für das Buch, die Literatur und für das Lesen.

Boies erstes Werk "Paule ist ein Glücksgriff" erschien 1985. Seitdem hat sie rund hundert Bücher und Geschichten für Kinder und Jugendliche veröffentlicht, von denen zahlreiche Bücher in viele weitere Sprachen übersetzt worden sind. Vielfach wurde sie dafür ausgezeichnet.