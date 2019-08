Hamburg (dpa/lno) - Klimaaktivisten der Jugendbewegung "Fridays for Future" haben vom Hamburger Senat und der Bürgerschaft konkrete Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels gefordert. Um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, müsse Hamburg bis 2035 zur klimaneutralen Stadt werden, heißt es in einem Forderungskatalog, den Vertreter von "Fridays for Future" am Dienstag dem Umweltausschuss der Bürgerschaft vorlegten. Dazu müsse das bis dahin noch zur Verfügung stehende CO2-Budget auf alle Behörden verteilt und diese zur Einhaltung der Ziele verpflichtet werden. Der Umweltbehörde solle ein Vetorecht gegen Entscheidungen anderer Behörden eingeräumt werden, sofern diese den Zielen entgegenstünden.