Hamburg (dpa/lno) - Die FDP will mit nonstop zwischen den Schnellbahnstationen verkehrenden Eilbussen den Hamburger Hauptbahnhof entlasten. "Hamburgs Straßen- und Schienennetz ist strahlenförmig auf die Innenstadt ausgerichtet", sagte der Umweltexperte der Fraktion, Kurt Duwe, der Deutschen Presse-Agentur. "Aller Verkehr konzentriert sich in Richtung Hauptbahnhof, weil fehlende Tangentialverbindungen die Wege für viele Menschen unnötig lang machen." Damit würden die Kapazitäten des Hauptbahnhofs - insbesondere in Hauptverkehrszeiten - deutlich überschritten, heißt es in einem Antrag für die Bürgerschaft.

"Um den Hauptbahnhof bereits kurzfristig zu entlasten, sind Eilbusse das Mittel der Wahl", sagte Duwe. "Flexibel einsetzbar, können sie in tangentialer Richtung zwischen S-Bahn-Stationen fahren." Ein gutes Beispiel dafür sei die Eilbusline E30 zwischen Bergedorf und Harburg. Die FDP wolle daher den Senat auffordern, das erfolgreiche Konzept auf andere Verbindungen in den äußeren Stadtgebieten auszuweiten.

Zwar würden auch der vom rot-grünen Senat geplante Ausbau von U- und S-Bahn oder eine gerade auch von den Grünen wieder ins Spiel gebrachte Stadtbahn den Hauptbahnhof entlasten, was aber "nur sehr langfristig und dann auch nur mit hohem finanziellem Aufwand möglich wäre", argumentieren die Liberalen. Dagegen wären tangential ausgerichtete Eilbuslinien "eine kurzfristige und sich auch flexibel nach den Mobilitätsbedürfnissen der Fahrgäste anpassende Alternative".