Hamburg (dpa/lno) - Die FDP will mit nonstop zwischen den Schnellbahnstationen verkehrenden Eilbussen den Hamburger Hauptbahnhof entlasten. "Hamburgs Straßen- und Schienennetz ist strahlenförmig auf die Innenstadt ausgerichtet", sagte der Umweltexperte der Fraktion, Kurt Duwe, der dpa. "Aller Verkehr konzentriert sich in Richtung Hauptbahnhof, weil fehlende Tangentialverbindungen die Wege für viele Menschen unnötig lang machen." Damit würden die Kapazitäten des Hauptbahnhofs gerade in Hauptverkehrszeiten deutlich überschritten, heißt es in einem Antrag für die Bürgerschaft.

Eilbusse seien das Mittel der Wahl, sagte Duwe. "Flexibel einsetzbar, können sie in tangentialer Richtung zwischen S-Bahn-Stationen fahren." Sie seien so eine kurzfristige Alternative zum Schnellbahnausbau oder auch zu einer Stadtbahn.