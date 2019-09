Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs FDP-Fraktionsvorsitzende Anna Treuenfels-Frowein führt die Partei als Spitzenkandidatin in den Bürgerschaftswahlkampf. Bei einer Landesmitgliederversammlung bekam die 57-Jährige am Samstag 166 von 263 gültigen Stimmen. Ihr Ziel sei ein zweistelliges Ergebnis bei der Bürgerschaftswahl im Februar 2020 und eine Beteiligung an der nächsten Regierung, sagte Treuenfels-Frowein. Ihre Gegenkandidatin Sonja Jacobsen erhielt 90 Stimmen. Die Vorsitzende der Fraktion in der Bezirksversammlung Bergedorf, Sonja Jacobsen (47), hatte ihren Hut erst vor vier Wochen in den Ring geworfen.