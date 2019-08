Hamburg (dpa/lno) - Die FDP in der Hamburgischen Bürgerschaft fordert eine "Grüne Welle" für Einsatzfahrzeuge der Rettungsdienste. "Wenn die Feuerwehr beklagt, dass sie trotz Blaulicht und Martinshorn auf Hamburgs verstopften Straßen immer häufiger feststeckt, dürfen wir das nicht ignorieren", sagte der Verkehrsexperte der Fraktion, Ewald Aukes. In einem Antrag für die Bürgerschaftssitzung in der kommenden Woche wird der Senat deshalb aufgefordert, verkehrstechnische Maßnahmen zu prüfen, um ein besseres Durchkommen zu gewährleisten. Moderne Technik ermögliche es, Ampeln intelligent zu schalten, "so dass sie den Rettern Grün zeigen und dadurch eine freiere Fahrt ermöglichen", sagte Aukes. Dies zeige sich am Beispiel der Stadt Wedel, wo es bereits eine "Grüne Welle" für Retter gebe.