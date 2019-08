Hamburg (dpa/lno) - Die CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft hat dem rot-grünen Senat in puncto Inlandsflüge "Doppelmoral" vorgeworfen. Seit 2015 sind Bürgermeister, Senatoren, Staatsräte und Leiter öffentlicher Unternehmen insgesamt 3058 Mal dienstlich geflogen, wie aus der Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage des CDU-Fraktionsvorsitzenden André Trepoll hervorgeht. "Über 44 Prozent der Flüge von Senatoren und Staatsräten waren in den letzten Jahren Inlandsflüge", sagte Trepoll am Dienstag. Der Senat verfahre nach dem Prinzip "Klimaschutz predigen, aber fleißig Kurzstrecke fliegen."