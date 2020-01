Hamburg (dpa/lno) - Trotz der Klimaschutzdebatte wird das Thema Nachhaltigkeit nach Ansicht der CDU in der Hamburger Verwaltung eher stiefmütterlich behandelt. So habe es seit 2016 gut 4000 Dienstflüge gegeben, sagte der für die Bezirke zuständige Experte der Bürgerschaftsfraktion, Jens Wolf, der Deutschen Presse-Agentur. Dies habe eine Kleine Anfrage an den rot-grünen Senat ergeben. Darunter seien auch viele Inlandsflüge, "die sonst auf der grünen Verbotsliste zu finden sind". Der städtische Fuhrpark setze vor allem auf Diesel, Dienstfahrräder seien Mangelware. "Auf dem Weg zur klimaneutralen Stadt ist die Hamburger Verwaltung kein gutes Vorbild", konstatierte Wolf.