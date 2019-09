Artikel per E-Mail versenden

Hamburg (dpa/lno) - Der Streit um das Klimapaket der Bundesregierung hat am Mittwoch auch die Hamburgische Bürgerschaft erreicht. Während Vertreter von SPD und CDU das von der großen Koalition in Berlin beschlossene Maßnahmenpakte als wirksam im Kampf gegen die Erderwärmung verteidigten, stellten Abgeordnete der Grünen dies infrage und forderten Nachbesserungen. Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) kündigte an, dass Hamburg im Bundesrat nur die "unterstützenswerten Teile" des Pakets unterstützen werde. Bei den anderen werde man dafür sorgen, dass sie verbessert würden.

Die Linke, die die Debatte in der Aktuellen Stunde nach der größten Klimaschutzdemonstration in Hamburg am vergangenen Freitag beantragt hatte, forderte ebenfalls stärkere Anstrengungen, einen sozialen Klimawandel und eine "Klima-Reichensteuer". Die FDP kritisierte das Paket als einen "Zwitter zwischen CO2-Steuer und Zertifikatehandel", die AfD warnte davor, im Kampf gegen den Klimawandel das Wirtschaftswachstum abzuschaffen.