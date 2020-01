Hamburg (dpa/lno) - Aktivisten der Umweltschutzorganisation Extinction Rebellion haben am Mittwoch in der Hamburgischen Bürgerschaft bunte Transparente mit ihren Forderungen entrollt. Mit Slogans wie "Der Countdown läuft" und "Paris gilt auch in Hamburg" kritisierten sie die Neufassung des Hamburger Klimaplans als unzulänglich. Ihrer Ansicht nach stimmt der Klimaplan nicht mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens überein. Die Bürgerschaft behandelte in erster Lesung das Klimaschutzgesetz und die Aufnahme des Klimaschutzes in die Hamburgische Verfassung. Bis 2030 soll Hamburg laut neugefasstem Klimaplan 55 Prozent weniger CO2-Emissionen ausstoßen als noch im Jahr 1990 und bis 2050 klimaneutral sein.