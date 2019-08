Bremen (dpa/lni) - Die Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft befassen sich am Mittwoch (ab 14.30 Uhr) mit der Entwicklung des Rechtsextremismus. Grundlage ist ein 150 Seiten umfassender Bericht über Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, in dem es um die Entwicklung zwischen 2013 und 2018 geht. Der im April vorgestellte Bericht beleuchtet rechtsextremistische Strukturen in Bremen, Aktivitäten im Internet und zeigt Präventionsmaßnahmen auf.