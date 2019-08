Bremen (dpa/lni) - Die neue rot-grün-rote Landesregierung in Bremen will in den nächsten vier Jahren spürbare Fortschritte in der Bildungs-, Wirtschafts- und Verkehrspolitik erreichen. Die Regierung werde sich daran messen lassen müssen, ob man diesen Zielen spürbar näher komme, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Donnerstag in seiner ersten Regierungserklärung in der Bremischen Bürgerschaft (Landtag). "Ankündigungen alleine reichen nicht. Es muss geliefert werden."