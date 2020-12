Von Ronen Steinke, Berlin

Vor einem halben Jahr lud das rot-rot-grün regierte Berlin die Bürger dazu ein, sich über Diskriminierung durch Polizisten oder andere Beamte zu beschweren - mithilfe von juristischen Erleichterungen. Daraufhin brach in den Reihen der Polizei ein Sturm los, die Gewerkschaft sprach von einem Anti-Polizei-Gesetz, das dem "kompletten öffentlichen Dienst Misstrauen entgegen" bringe, es werde eine Klagewelle geben. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte, Berlins Plan sei "im Grunde ein Wahnsinn". Was davon hat sich bewahrheitet? Die Juristin Doris Liebscher, 46, aufgewachsen in Leipzig, leitet die neu geschaffene Berliner Ombudsstelle für das Landesantidiskriminierungsgesetz.

SZ: Frau Liebscher, seit dem Tod von George Floyd in Minneapolis ist auch bei uns viel von rassistischen Polizeikontrollen die Rede gewesen. Wie viele Fälle von sogenanntem Racial Profiling hat es im vergangenen Jahr in Berlin gegeben?

Doris Liebscher: Das kann ich nicht beantworten, weil nicht alle Fälle, die vorkommen - und ich nehme an, dass das viele sind - mich erreichen. Ich rede mit Organisationen, die zum Beispiel Hilfe gegen anti-schwarzen Rassismus anbieten, sie haben eine massive Zunahme von Beschwerden. Bei mir sind seit Juli 113 Beschwerden angekommen. 23 richten sich gegen die Polizei. Gefolgt von acht gegen die Verkehrsbetriebe. Die übrigen etwa gegen Ämter oder Schulen.

Also sehr wenig für eine Millionenstadt?

Fragen sie mich noch mal in einem Jahr, da wird das exponentiell gewachsen sein. So eine Beratungsstelle, die ich gerade neu aufbaue, ist immer ein Seismograf für das, was gerade gesellschaftlich an Themen oben liegt. Gerade liegt Rassismus oben. Aber auch Corona. Es gibt Leute, die aufgrund einer Behinderung keine Maske tragen können, oder Leute, die keine Maske tragen wollen und dann von Diskriminierung sprechen. Auch solche Beschwerden zählen wir natürlich.

Wie lauten denn die Vorwürfe gegen die Polizei, die bei Ihnen gemeldet werden?

In einem Fall geht es zum Beispiel um einen Nachbarschaftskonflikt. Ein Nachbar hat die Polizei gerufen wegen Ruhestörung, wobei sich sicher auch eine bestimmte Dünnhäutigkeit wegen Corona bemerkbar gemacht hat. Und als die Polizisten vor der Tür standen, hat eine schwangere Frau mit dunkler Hautfarbe geöffnet, die ganz perplex war. Erstens, weil es noch vor 20 Uhr war. Zweitens, weil die Beamten sehr unwirsch und laut wurden und auch gleich wissen wollten, ob die Person hier denn Mieterin sei, so als habe man Zweifel, was diese Person hier überhaupt verloren habe. Die Beamten sind auch gleich in die Wohnung eingetreten.

Die Beamten erzählen die Geschichte wahrscheinlich anders.

Ich höre mir alles an. Und ich nehme erst einmal alles ernst. Dafür ist die Ombudsstelle eingerichtet worden, die ich leite. Die meisten Leute wollen einfach, dass es eine Entschuldigung gibt, und dass es irgendwo dokumentiert wird. Dass festgestellt wird, das war Unrecht.

Aber Sie sind kein Gericht. Sondern eine Beschäftigte des Justizsenators.

Ich kann nur vermitteln, indem ich an die betroffene Institution herantrete, mit Erfolg oder ohne. Dann kann die Beschwerdeführerin von sich aus entscheiden, ob sie eben vor Gericht ziehen und klagen möchte. So weit ist es bisher aber noch nicht gekommen. Ich kann auch nicht jeder Person empfehlen zu klagen.

Wieso?

Viele Situationen geschehen im Eins-zu-eins-Kontakt. Selbst wenn ich der Person Glauben schenke, weiß ich nicht, ob das ein Gericht tun wird. Oft gibt es die Neigung bei Gerichten, eher den Polizeibeamten zu glauben. Ich würde nicht sagen, dass es einen Korpsgeist gibt, zwischen Juristen und Polizei, so wie es das innerhalb der Polizei gibt. Aber schon, dass man auf eine ähnliche Weise auf die Welt blickt.

Und jetzt sagt das Land Berlin den Bürgern etwas, das sehr großzügig klingt: Wenn ihr meint, dass unsere Beamten euch diskriminiert haben, dann nehmen wir es auf uns, dass wir euch das Gegenteil beweisen müssen.

Das ist bundesweit bislang einmalig, ja. Es gilt die Regel, dass die Person Indizien vorbringen muss, die eine Diskriminierung plausibel machen. Dann muss die Gegenseite den Beweis antreten, dass dies keine Diskriminierung war. Dass also nicht die Hautfarbe der Grund war, dass die Person angehalten wurde bei einer Verkehrskontrolle, sondern weil sie zu schnell gefahren ist.

Am Ende hat das Land Berlin immer noch einen riesigen Apparat zur Verfügung, teure Juristen. Der Bürger hat vielleicht nur seinen Mut, sonst nichts.

Deshalb das zweite Novum: Das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz erlaubt erstmals, dass ein Verband, wie der Flüchtlingsrat oder der Türkische Bund Berlin-Brandenburg, im Namen von Betroffenen klagt.