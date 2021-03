Der nach dem Zufallsprinzip ausgeloste "Bürgerrat" zur Rolle der Bundesrepublik in der Welt hat seine Empfehlungen zur Außenpolitik an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) übergeben. Schäuble, der auch die Schirmherrschaft übernommen hatte, würdigte dabei am Freitag das Engagement des Gremiums. Die Demokratie lebe davon, dass sich viele Bürger dafür engagieren, sagte Schäuble. Der "Bürgerrat" sei dafür vorbildlich und ein Instrument, um die parlamentarische Demokratie zu stärken. Er werde nun empfehlen, das Gutachten der 154 ausgelosten Bürger noch in dieser Legislaturperiode im Bundestag zum Thema zu machen, sagte Schäuble.