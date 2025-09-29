Bei den Bürgermeisterwahlen in Brandenburg haben sich am Sonntag erneut überwiegend parteilose Kandidaten oder Einzelbewerber durchgesetzt oder die Stichwahlen erreicht. CDU-Bewerber gewann in Prenzlau, Elsterwerda und Teltow die Mehrheit. Die SPD stellt nun neben Potsdam unter anderem in Oranienburg und Eisenhüttenstadt einen Kandidaten in den Stichwahlen. Auch die AfD erreichte in diesen beiden Städten die Stichwahl, ebenso wie in Bad Freienwalde. In Brandenburg regiert eine Koalition aus SPD und Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Laut einer aktuellen Umfrage der Märkischen Allgemeinen Zeitung, der Märkischen Oderzeitung und der Lausitzer Rundschau kommt die SPD in Brandenburg derzeit auf 24 Prozent Zustimmung in der Bevölkerung, die AfD liegt bei 34 Prozent. Der AfD-Landesverband erklärte in einem Statement, „mehr erhofft“ zu haben und führte die eigenen Ergebnisse unter anderem auf fehlende Bekanntheit der eigenen Kandidaten und die „Brandmauer“-Politik der anderen Parteien zurück. Die Jusos Brandenburg erklärten, die eigene Partei sei „in vielen Bereichen, ob Sportvereine, Jugendzentren oder Nachbarschaften, weniger präsent als früher, an manchen Orten sogar gar nicht mehr.“