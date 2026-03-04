Mehrere Hundert Bürgermeisterinnen und Landräte werden in den nächsten Tagen gewählt: am Sonntag in Bayern, eine Woche später in Hessen. Bei vielen Wahlsiegern dürfte sich in die Freude auch Nervosität mischen. Denn immer offener sprechen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker darüber, wie belastend das Amt sein kann.