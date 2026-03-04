Zum Hauptinhalt springen

Angst im AmtWie Hass und Hetze Bürgermeister belasten

Lesezeit: 3 Min.

Wer will hier arbeiten? Immer offener sprechen Bürgermeisterinnen und Landräte darüber, wie aufreibend ihre Arbeit sein kann.
Wer will hier arbeiten? Immer offener sprechen Bürgermeisterinnen und Landräte darüber, wie aufreibend ihre Arbeit sein kann. Johannes Simon

Kommunalpolitiker berichten in einer regelmäßigen Befragung, wie häufig sie Anfeindungen und Übergriffe erleiden. Die Bedrohung bleibt seit Jahren auf einem hohen Niveau – inzwischen mehren sich die Hilfsangebote.

Von Claudia Henzler

Mehrere Hundert Bürgermeisterinnen und Landräte werden in den nächsten Tagen gewählt: am Sonntag in Bayern, eine Woche später in Hessen. Bei vielen Wahlsiegern dürfte sich in die Freude auch Nervosität mischen. Denn immer offener sprechen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker darüber, wie belastend das Amt sein kann.

Gewalt gegen Kommunalpolitiker
:„Man fragt sich: Wieso tust du dir das an?“

Kevin Kühnert trat wegen Angriffen gegen ihn als SPD-Generalsekretär zurück, vielen Kommunalpolitikern geht es nicht anders: Vor ihren Haustüren liegen Bilder von abgetrennten Schweinsköpfen, im Briefkasten Morddrohungen. Wie eine bundesweite Beratungsstelle ihnen helfen will.

SZ PlusVon Friederike Zoe Grasshoff

