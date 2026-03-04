Mehrere Hundert Bürgermeisterinnen und Landräte werden in den nächsten Tagen gewählt: am Sonntag in Bayern, eine Woche später in Hessen. Bei vielen Wahlsiegern dürfte sich in die Freude auch Nervosität mischen. Denn immer offener sprechen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker darüber, wie belastend das Amt sein kann.
Angst im AmtWie Hass und Hetze Bürgermeister belasten
Kommunalpolitiker berichten in einer regelmäßigen Befragung, wie häufig sie Anfeindungen und Übergriffe erleiden. Die Bedrohung bleibt seit Jahren auf einem hohen Niveau – inzwischen mehren sich die Hilfsangebote.
Von Claudia Henzler
Gewalt gegen Kommunalpolitiker:„Man fragt sich: Wieso tust du dir das an?“
Kevin Kühnert trat wegen Angriffen gegen ihn als SPD-Generalsekretär zurück, vielen Kommunalpolitikern geht es nicht anders: Vor ihren Haustüren liegen Bilder von abgetrennten Schweinsköpfen, im Briefkasten Morddrohungen. Wie eine bundesweite Beratungsstelle ihnen helfen will.
