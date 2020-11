Die seit dieser Woche geltenden neuen Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie stoßen bei 56 Prozent der Deutschen grundsätzlich auf Zustimmung, 24 Prozent gehen sie zu weit. Dabei werden verschiedene Maßnahmen unterschiedlich stark akzeptiert, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage von Infratest dimap im Auftrag der ARD hervorgeht. So befürworten 71 Prozent, dass Bars und Kneipen schließen müssen, zugleich lehnen 57 Prozent dies bei Restaurants ab. Insgesamt finden acht von zehn Bundesbürgern den Satz richtig: "Ohne strenge Regeln bekommen wir die Corona-Krise nicht in den Griff." Ebenso viele stimmen der Kontaktbegrenzung auf zwei Haushalte und maximal zehn Personen zu. Beim Verbot touristischer Hotelübernachtungen, der Schließung von Theatern, Kinos und Sportstudios halten sich Zustimmung und Ablehnung dagegen die Waage. Eine große Mehrheit von 86 Prozent der Befragten unterstützt die Entscheidung, Schulen und Kitas offen zu halten.

Dass die Beschränkungen zu Weihnachten wieder gelockert werden, wünschen sich sechs von zehn Bürgern, 30 Prozent lehnen das ab. Die Einhaltung der Maßnahmen im Alltag bereitet 85 Prozent der Erwachsenen wenig oder keine Probleme, bei den unter 40-Jährigen sind es mit 23 Prozent deutlich mehr.