Die sudanesischen Streitkräfte haben Äthiopien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) eine Beteiligung an einem Drohnenangriff auf den Flughafen der Hauptstadt Khartum vorgeworfen. Die Attacke ist Teil einer Reihe von Angriffen, die eine monatelange relative Ruhe in der Metropole im dritten Jahr des Bürgerkriegs beendet haben. Das äthiopische Außenministerium wies die Vorwürfe als unbegründet zurück. Das Nachbarland des Sudan bestritt eine Verwicklung und warf den sudanesischen Streitkräften seinerseits vor, feindliche Gruppen zu unterstützen und die territoriale Integrität Äthiopiens zu ⁠verletzen. Die VAE äußerten sich zunächst nicht zu den Anschuldigungen. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Vorwürfe nicht unabhängig überprüfen. Der Sudan hat den Emiraten wiederholt vorgeworfen, die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces zu unterstützen, die seit 2023 gegen die Armee kämpft. Der Golfstaat weist dies zurück.