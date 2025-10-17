Das Bürgergeld soll abgeschafft, die Sanktionen sollen drastisch verschärft werden. Nun liegt der Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Bas vor. Er zeigt: Die erwarteten Einsparungen sind gering. In wenigen Jahren dürfte es sogar teurer werden.

Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) rechnet trotz umfangreicher Verschärfungen mit fast keinen Einsparungen durch die Bürgergeldreform. Laut ihrem Gesetzentwurf kann der Staat durch die Neuregelung kommendes Jahr ein Plus von 86 Millionen Euro erwarten, 2027 dann 69 Millionen, in den darauffolgenden Jahren sind sogar gewisse Mehrkosten vorgesehen: zehn Millionen (2028) und neun Millionen Euro (2029). Die Rechnung berücksichtigt Mehr- und Minderausgaben von Bund, Ländern, Gemeinden und der Bundesagentur für Arbeit. Bas’ Gesetzentwurf ging am Freitag in die regierungsinterne Abstimmung, er liegt der Süddeutschen Zeitung vor.