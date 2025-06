Es geht voran, und das ohne Streit. Das sollte die Botschaft sein nach der ersten Sitzung des schwarz-roten Koalitionsausschusses Ende Mai. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) lobte die „wirklich sehr gute Atmosphäre“, Finanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil pries die „Koalition der Möglichmacher“. CDU/CSU und SPD wollen sich von der Ampel abheben durch weniger öffentlichen Streit und mehr Geschlossenheit. Als wie schwierig sich das in der Praxis erweist, hat sich über Pfingsten gezeigt. „Wir müssen wirklich an die Substanz des Systems gehen“, sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann der Deutschen Presse-Agentur. „Wir können nicht wie in den vergangenen Jahren einfach nur irgendwelche neuen Sanktionen ankündigen, die dann in den Jobcentern vor Ort nicht umgesetzt werden können“, mahnte er. Die Reaktion aus der SPD ließ nicht lange auf sich warten.