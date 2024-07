Die SPD im Bundestag will das in die Kritik geratene Bürgergeld anders umgestalten als die Koalitionsspitzen. „Was wir im Bundestag zum Bürgergeld beschließen, wird mehr und anderes umfassen, als die Regierung vorgeschlagen hat“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die SPD werde sich im Bundestag genau anschauen, was von der Regierung vorgeschlagen werde. „Das Bürgergeld wird nicht abgeschafft, sondern fortentwickelt“, sagte Mützenich. Es gehe vor allem darum, mehr Menschen in Arbeit zu bringen. Mützenich machte deutlich, dass er die von den Koalitionsspitzen geplanten schärferen Leistungskürzungen bei Versäumnissen und Pflichtverletzungen von Bürgergeldempfängern skeptisch sieht. Es brauche „eine maßvolle Sanktionstreppe“. Details wollte er auf SZ-Nachfrage nicht nennen.