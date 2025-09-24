Sozialbetrug Wenn das Bürgergeld missbraucht wird 24. September 2025, 16:11 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

„In heruntergekommenen Immobilien gemeldet“: Die Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien stellt Duisburg in manchen Vierteln vor Probleme – Straßenszene in Marxloh. (Foto: Imago/Reichwein)

Ein großes Thema der Koalition in diesem Herbst wird die Reform des Bürgergelds. Arbeitsministerin Bärbel Bas steht zunehmend, auch in der SPD, unter Druck, Schlupflöcher für bandenmäßigen Betrug zu schließen.

Von Georg Ismar und Roland Preuß, Berlin

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback