Detlef Scheele sind die Sorgen um seine Partei anzuhören. Er hielt den Weg immer für falsch, den die SPD beim Bürgergeld eingeschlagen hat: den Abbau von Sanktionen, wenn Arbeitsangebote und Termine ignoriert werden. Bei der anstehenden Reform sieht der frühere Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit noch einmal gestiegenen Handlungsbedarf nach den jüngsten Ergebnissen der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen mit dem Erstarken der AfD gerade im Ruhrgebiet. Vor allem, um den Missbrauch von Sozialleistungen zu stoppen.
SozialbetrugWenn das Bürgergeld missbraucht wird
Lesezeit: 4 Min.
Ein großes Thema der Koalition in diesem Herbst wird die Reform des Bürgergelds. Arbeitsministerin Bärbel Bas steht zunehmend, auch in der SPD, unter Druck, Schlupflöcher für bandenmäßigen Betrug zu schließen.
Von Georg Ismar und Roland Preuß, Berlin
Bürgergeld-Reform:„Es lohnt sich in vielen Fällen nicht, mehr zu arbeiten“
Das unbeliebte Bürgergeld soll abgeschafft werden. Aber welche Reform könnte etwas bringen? Darauf hat Andreas Peichl eine Antwort. Der Ökonom hat mehr als 60 Reformen durchgerechnet – das Ergebnis ist auch eine Warnung an Kanzler Merz.
Lesen Sie mehr zum Thema