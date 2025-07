Bürgergeld-Reform„Es lohnt sich in vielen Fällen nicht, mehr zu arbeiten“

„Es lohnt sich in vielen Fällen nicht, mehr zu arbeiten“

Das unbeliebte Bürgergeld soll abgeschafft werden. Aber welche Reform könnte etwas bringen? Darauf hat Andreas Peichl eine Antwort. Der Ökonom hat mehr als 60 Reformen durchgerechnet – das Ergebnis ist auch eine Warnung an Kanzler Merz.

Interview: Bastian Brinkmann und Roland Preuß, Berlin

Eine Reform des Bürgergeldes soll schon im Herbst kommen. Das hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in seiner Sommerpressekonferenz angekündigt. Andreas Peichl vom Ifo-Institut in München beschäftigt sich seit Jahren mit dem deutschen Sozialstaat. Der Ökonom hat in Gutachten vorgerechnet, welche Reformen des Bürgergeldes welche Auswirkungen hätten. Und der Plan des Kanzlers, die Ausgaben für Bürgergeld im Bundeshaushalt – mehr als 50 Milliarden Euro – deutlich zu reduzieren, könnte ihm zufolge problematisch werden.