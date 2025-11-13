Zum Hauptinhalt springen

ArbeitsloseMerz und Bas präzisieren Bürgergeldreform

Lesezeit: 3 Min.

Friedrich Merz, CDU-Chef und Bundeskanzler, hat mit Bärbel Bas, SPD-Chefin und Arbeitsministerin, die Änderungen beim Bürgergeld verhandelt.
Friedrich Merz, CDU-Chef und Bundeskanzler, hat mit Bärbel Bas, SPD-Chefin und Arbeitsministerin, die Änderungen beim Bürgergeld verhandelt. (Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Nach Gesprächen mit dem Kanzler ändert die Arbeitsministerin ihren Gesetzentwurf. Ältere dürfen demnach mehr Vermögen behalten, andere Regeln der Grundsicherung sollen strenger werden.

Von Roland Preuß, Berlin

Das Timing sieht aus, als wollten Friedrich Merz und Bärbel Bas mit gutem Beispiel vorangehen. Die SPD-Arbeitsministerin gab am Mittwoch ihren Gesetzentwurf zur Reform des Bürgergelds in die offizielle Abstimmung mit den anderen Ministerien, zuvor hatte sie sich mit dem Kanzleramt über strittige Details ihrer Pläne verständigt. Die anderen Ministerien erreicht damit ein Gesetzentwurf, der bereits den Bonus der Zustimmung aus dem Hause Merz hat. Der Kanzler und CDU-Chef sowie die Arbeitsministerin und SPD-Chefin setzten damit ein Signal des Einigungswillen kurz vor dem Koalitionsausschuss am Donnerstagabend.

Zur SZ-Startseite

SPD
:„Ich schwurbel nicht rum“

Als Arbeitsministerin soll Bärbel Bas soziale Themen in der Koalition durchsetzen, sie soll aber auch den Sozialstaat umkrempeln. Ach ja, und die SPD retten soll sie auch noch. Na dann.

SZ PlusVon Bastian Brinkmann und Roland Preuß

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite