SozialstaatBürgergeld-Regeln sollen drastisch verschärft werden

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas informiert am Montag im Willy-Brandt-Haus über die Reformpläne.
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas informiert am Montag im Willy-Brandt-Haus über die Reformpläne. (Foto: Bernd von Jutrczenka/DPA)

Wer Termine im Jobcenter versäumt oder Arbeitsangebote ablehnt, dem sollen künftig schneller als bisher die Leistungen gekürzt werden. Auch den Missbrauch durch Zuwanderer will die Koalition bekämpfen.

Von Bastian Brinkmann und Roland Preuß, Berlin

Ein kleiner Kreis soll das Bürgergeld reformieren: Neben Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sind das auch die beiden Fraktionsspitzen. Für die CDU nannte Bas Generalsekretär Carsten Linnemann, für die SPD die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt. Das sagte die SPD-Parteivorsitzende Bas am Montag im Willy-Brandt-Haus.

Sozialbetrug
:Wenn das Bürgergeld missbraucht wird

Ein großes Thema der Koalition in diesem Herbst wird die Reform des Bürgergelds. Arbeitsministerin Bärbel Bas steht zunehmend, auch in der SPD, unter Druck, Schlupflöcher für bandenmäßigen Betrug zu schließen.

SZ PlusVon Georg Ismar und Roland Preuß

