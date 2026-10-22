Da hat die Regierung mal geliefert. Zügig hat sie nach Amtsantritt das Bürgergeld reformiert und eine neue Grundsicherung mit schärferen Sanktionen eingeführt. Im Wahlkampf hatte Friedrich Merz (CDU) viel versprochen: „Wir werden dieses System Bürgergeld vom Kopf auf die Füße stellen. Da werden sich zweistellige Milliardenbeträge einsparen lassen.“
Neue GrundsicherungBürgergeld-Reform spart doch keine Milliarden
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Das umstrittene Bürgergeld ist weg. Die „Süddeutsche Zeitung“ hat erste Daten zur neuen Grundsicherung ausgewertet, mit einem ernüchternden Ergebnis: Die Reform erfüllt die hohen Erwartungen nicht.
Von Bastian Brinkmann, Berlin
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