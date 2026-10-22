Das umstrittene Bürgergeld ist weg. Die „Süddeutsche Zeitung“ hat erste Daten zur neuen Grundsicherung ausgewertet, mit einem ernüchternden Ergebnis: Die Reform erfüllt die hohen Erwartungen nicht.

Weit und breit keine Milliarden-Einsparungen zu sehen, wie sie Friedrich Merz im Bundestagswahlkampf in Aussicht gestellt hatte: Menschen vor einem Jobcenter der Agentur für Arbeit.

Da hat die Regierung mal geliefert. Zügig hat sie nach Amtsantritt das Bürgergeld reformiert und eine neue Grundsicherung mit schärferen Sanktionen eingeführt. Im Wahlkampf hatte Friedrich Merz (CDU) viel versprochen: „Wir werden dieses System Bürgergeld vom Kopf auf die Füße stellen. Da werden sich zweistellige Milliardenbeträge einsparen lassen.“