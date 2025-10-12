Zum Hauptinhalt springen

SchrottimmobilienSo will Arbeitsministerin Bas Sozialbetrug verhindern

Lesezeit: 3 Min.

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) will „mafiöse Strukturen“ mit neuen Mitteln „zerschlagen“.
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) will „mafiöse Strukturen“ mit neuen Mitteln „zerschlagen“. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Die Arbeitsministerin plant einen „Quadratmeterdeckel“. Was sich dahinter verbirgt und wie dieses Instrument kriminellen Banden das Handwerk legen soll.

Von Vivien Timmler, Berlin

Bärbel Bas kennt das von zu Hause. In ihrer Heimatstadt Duisburg floriert das Geschäft krimineller Banden mit sogenannten Schrottimmobilien. Dabei werden heruntergekommene Wohnungen oder ganze Wohnhäuser mit zahlreichen, meist ausländischen Bürgergeldempfängern belegt. Sie wohnen jeweils nur auf wenigen Quadratmetern, bekommen vom Amt aber die ortsüblichen Mietkosten einer Single-Wohnung erstattet. Das Geld greifen dann häufig organisierte Kriminelle ab. Ein klassischer Fall von Sozialbetrug.

Zur SZ-Startseite

Grundsicherung
:Das sind die neuen Regeln beim Bürgergeld

Die geplante neue Grundsicherung soll das Bürgergeld ersetzen und Arbeitslose mehr als bisher in die Pflicht nehmen. Einiges erinnert an das alte Hartz-IV-System, doch es gibt auch Unterschiede.

SZ PlusVon Bastian Brinkmann und Roland Preuß

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite