Die gesetzlichen Krankenversicherungen wollen vor Gericht zehn Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt erstreiten. Die Begründung: Hauptsächlich die gesetzlich Versicherten tragen die Kosten der Bürgergeldempfänger im Gesundheitssystem. Der Bund lasse sich den Staatshaushalt aus den Portemonnaies der Beitragszahler subventionieren, kritisierte Susanne Wagemann, die Vorsitzende des Verwaltungsrats des GKV-Spitzenverbands: Das sei „rechtswidrig“, daher werde nun Klage eingereicht.
Wenn Bürgergeldempfänger zum Arzt gehen, müssen vor allem gesetzlich Versicherte das bezahlen. Die Kassen wollen das nicht länger hinnehmen – und klagen. Das freut vor allem eine CDU-Politikerin.
