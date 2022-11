Bürgergeld:Ampel und Union einigen sich über Sanktionen

So soll es mehr Druck auf Bürgergeldbezieher geben, als dies der Gesetzentwurf bisher vorsieht. Geldkürzungen gegen Hilfebezieher sollen bereits von Anfang an möglich sein.

Von Boris Herrmann und Roland Preuß

Im Streit über das Bürgergeld zeichnet sich eine Einigung ab zwischen der Ampelkoalition und der Union. So soll es mehr Druck auf Bürgergeldbezieher geben als dies der Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bisher vorsieht. Geldkürzungen gegen Hilfebezieher von 30 Prozent sollen bereits von Anfang an möglich sein, wenn diese Termine im Jobcenter versäumen oder angebotene Jobs nicht annehmen, hieß es aus der Union. Dies wurde aus Koalitionskreisen bestätigt.

"Es gibt eine sehr gute Aussicht darauf, dass wir uns morgen im Vermittlungsausschuss auf ein Ergebnis verständigen können, was die maßgeblichen Forderungen der Union vollumfänglich erfüllt", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Hermann Gröhe.

Am Montagabend hatten Vertreter der Ampel und der Union in informellen Vorgesprächen vier Stunden lang verhandelt. Um ein Uhr am Dienstagmorgen soll dann eine Einigung erzielt worden sein, mit denen beide Seiten leben konnten. Am längsten soll um die Verkürzung der Karenzzeit auf zwölf Monate gestritten worden sein. Damit sollen sich vor allem die Grünen schwergetan haben.

Die Union habe in Bund und Ländern an einem Strang gezogen und deshalb gemeinsam einen schönen Erfolg erzielt, sagte Gröhe.

Wenn der Vermittlungssauschuss den Vereinbarungen am Mittwochabend zustimmen sollte, dann könne man sagen, die Union habe sich durchgesetzt, sagte Stephan Stracke, der arbeits- und sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion.

Die Länder mit Regierungsbeteiligung der Union hatten das Bürgergeld vergangene Woche im Bundesrat vorläufig gestoppt, an diesem Mittwoch soll im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat ein Kompromiss besiegelt werden, der dann am Freitag im Bundesrat beschlossen werden könnte.

Die Ampelkoalition wollte eine sechsmonatige "Vertrauenszeit" einführen, in der nur wiederholt versäumte Termine beim Jobcenter mit einer Geldkürzung von maximal zehn Prozent geahndet werden. Im alten Hartz-IV-System waren bis zu 30 Prozent möglich. Dies soll nun auch im Bürgergeld gelten, die Vertrauenszeit wird gestrichen.

Auch beim sogenannten Schonvermögen und bei der Karenzzeit dürfte es noch Verschärfungen im Gesetzentwurf geben. Hier wollte die Koalition Hilfebeziehern viel mehr Vermögen belassen als bisher. In den ersten zwei Jahren 60 000 Euro plus 30 000 für jede weitere Person im Haushalt. Nun soll die Karenzzeit mit den großzügigeren Regelungen auf zwölf Monate gekürzt werden. Das Schonvermögen beträgt demnach nur noch 40 000 Euro statt 60 000. Für jede weitere Person im Haushalt würde es auf jeweils 15 000 beschränkt, eine Halbierung gegenüber den geplanten 30 000. Eine vierköpfige Familie käme damit zum Beispiel auf 85 000 Euro, das sie vor einem Bürgergeldbezug nicht aufbrauchen muss, statt der bisher vorgesehenen 150 000.

Das Bürgergeld soll 2023 das Hartz-IV-System für Arbeitslose ablösen. Die Jobcenter-Mitarbeiter sollen dann weniger Zeit mit Formalien und mehr mit der Betreuung der Menschen verbringen. Weil die meisten Langzeitarbeitslosen keinen Berufsabschluss haben, soll künftig beispielsweise das Nachholen von Berufsabschlüssen einen höheren Stellenwert haben als die schnelle Vermittlung in einen Job. Zudem sollen die Regelsätze steigen, für einen Alleinstehenden von 449 Euro auf 502 Euro im Monat. Diese Erhöhung trägt auch die Union ohne Einwände mit.

Weil Teile der Reform, insbesondere die höheren Zahlungen, zum 1. Januar in Kraft treten sollen, finden die Verhandlungen unter Zeitdruck statt. Die Bundesagentur für Arbeit hatte bereits erklärt, wenn sie ab Januar mehr Geld auszahlen solle, dann müsse sie bis Ende November Rechtssicherheit haben, also ein neues Gesetz.