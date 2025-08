Es klingt nach einem Skandal, und so war es kein Wunder, dass sich die AfD die Chance nicht entgehen ließ: Wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der größten Oppositionspartei hervorgeht, sind die Kosten des Bürgergelds im vergangenen Jahr auf knapp 47 Milliarden Euro gestiegen. Das sind nicht nur vier Milliarden Euro oder fast zehn Prozent mehr als 2023. Vielmehr flossen von der Gesamtsumme auch gut 22 Milliarden Euro an Menschen ohne deutschen Pass. Für René Springer, arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, ist die Schlussfolgerung deshalb klar: Da die Ausgaben für die Grundsicherung weiterhin „unkontrolliert in die Höhe“ schössen, sei künftig „Ausländern der Zugang zum Bürgergeld grundsätzlich zu verwehren“, so der Abgeordnete.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plädierte am Sonntag im Interview mit dem ZDF dafür, alle ukrainischen Geflüchteten aus dem Bürgergeldbezug auszuschließen. Statt Bürgergeld sollten alle Geflüchteten aus der Ukraine die geringeren Asylbewerberleistungen erhalten. Söder geht damit über den Koalitionsvertrag von Union und SPD hinaus, der dies nur für Neuankömmlinge vorsieht. Söder begründete seine Forderung mit den neuen US-Handelszöllen. Dadurch verändere sich die wirtschaftliche Lage, und die Koalition brauche ein „Update, was wirtschaftlich notwendig ist“.

Unter den Bürgergeldbeziehern sind viele Flüchtlinge aus der Ukraine

Dass fast die Hälfte der Bürgergeldbezieher Ausländer sind, hält Enzo Weber für wenig überraschend. Er ist Forschungsbereichsleiter am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg. Zum einen zählten zu der Gruppe Hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer und deren Kinder, die wegen des russischen Angriffskriegs gegen ihr Land nach Deutschland geflüchtet sind. An sie flossen 2024 rund 6,3 Milliarden Euro. An Menschen aus den acht wichtigsten Asylländern wurden demnach 7,4 Milliarden Euro ausgezahlt.

Nach Webers Analyse erklärt sich der Anstieg der Kosten vor allem mit der Entwicklung der Regelsätze für hilfebedürftige Menschen, die 2023 und 2024 wegen der hohen Inflationsraten deutlich angehoben worden waren. In diesem Jahr folgte hingegen eine Nullrunde, dies wird auch für 2026 erwartet. „Das ist also kein Trend, der absehbar so weitergehen wird“, sagte Weber der Deutschen Presse-Agentur. Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gehe seit Herbst 2024 sogar zurück. „Das ist eine Trendwende“, so der Wissenschaftler.

Während Menschen, die bereits in Deutschland beschäftigt waren und dann ihren Job verlieren, meist erst einmal ein Jahr Anspruch auf Arbeitslosengeld hätten und in dieser Zeit oft eine neue Beschäftigung fänden, kämen Geflüchtete unvorbereitet in den deutschen Arbeitsmarkt, so Weber. Sie starteten entsprechend mit erheblichen Nachteilen. Deshalb sei es wichtig, dass die Menschen im Bürgergeldbezug Hilfen für den Start in den Arbeitsmarkt bekämen. „Wir sollten die Grundsicherung nicht als Problem begreifen, sondern als Fitmacher“, sagte der Arbeitsmarktforscher. „Wir müssen erst einmal investieren, um die Kosten runterzukriegen. Nichts ist so teuer wie strukturelle Arbeitslosigkeit.“

Aus der Union kommt scharfe Kritik: Söder und das „Arschgeweih der deutschen Politik“

Die schwarz-rote Koalition hingegen will Flüchtlingen aus der Ukraine, die sich nicht selbst helfen können, künftig kein Bürgergeld mehr zahlen. Sie sollen vielmehr die geringeren Leistungen für Asylbewerber erhalten. Das dürfte die Integration der Menschen aus der Ukraine in den deutschen Arbeitsmarkt weiter erschweren, da Asylbewerber keinen Anspruch auf die genannten Arbeitsmarkt-Starthilfen für Bürgergeldempfänger haben.

Söders Forderung stieß beim Arbeitnehmerflügel der CDU auf scharfe Kritik. Der Chef der Christlich-Deutschen Arbeitnehmerschaft (CDA), Dennis Radtke, sagte dem Focus: „Die letzten Jahre sollten doch eigentlich gezeigt haben, dass wir mit breitbeinigen und marktschreierischen Forderungen beim Thema Flucht und Asyl nichts erreichen können.“ Das Denken in Überschriften habe „sich leider zum Arschgeweih der deutschen Politik entwickelt. Eine Zeit lang nett, aber irgendwann ist man es einfach nur noch leid“, so der Europa-Abgeordnete. „Die Menschen erwarten zu Recht von uns als Union staatstragende und handwerklich saubere Politik, statt einfach einen herauszuhauen.“

Insgesamt gab es 2024 einschließlich Kindern und Jugendlichen etwa 5,5 Millionen Bürgergeldbezieher, davon knapp vier Millionen Erwerbsfähige – also Menschen, die grundsätzlich in der Lage sind, mindestens drei Stunden am Tag zu arbeiten. Die Aufteilung zwischen deutschen und nicht deutschen Empfängern blieb dabei im Vergleich zum Vorjahr weitgehend unverändert.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) erinnerte daran, dass Deutschland angesichts der alternden Bevölkerung Zuwanderer benötige. „Statt sinnvoller Politik gibt es bei der AfD nur Ausgrenzung und Hass, egal ob es dabei um Migrantinnen und Migranten oder Menschen mit berechtigtem Anspruch auf Leistungen des Sozialstaats geht“, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel der dpa. Auch der Sozialverband Deutschland (SoVD) gab Kontra. Es sei nicht zielführend, gesellschaftliche Gruppen gegeneinander auszuspielen – ob nun Erwerbstätige gegen Rentner und Menschen im Bürgergeld oder Menschen mit und ohne deutschen Pass, sagte SoVD-Vorstandschefin Michaela Engelmeier.