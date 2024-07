Bürgergeld, Rente und Migration: Was die Ampelpläne taugen

Die Bundesregierung will mehr Menschen in Arbeit bringen – mit schärferen Sanktionen, aber auch mit Bonuszahlungen. Das Maßnahmenpaket im Expertencheck.

Von Bastian Brinkmann, Berlin

Die Ampelspitzen wollen den deutschen Arbeitsmarkt reformieren, um die Wirtschaft anzukurbeln. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) haben am Freitag ein Papier mit vielen Punkten vorgestellt. Was genau geplant ist – und was Experten davon halten.