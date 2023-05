Wütend? Auf was eigentlich

Wahl in Bremen

Keiner hat in Bremen so viele Stimmen dazugewonnen, wie die rechte Protestpartei. Der Vorsitzende sagt, er wolle Radikale fernhalten. Das wollten die Gründer der AfD allerdings auch schon.

Von Ulrike Nimz und Jana Stegemann, Bremen

Die "Bürger in Wut" feiern am Rand. Das Waller Sportcafé ist ein Zweckbau im Industriegebiet, sechs Kilometer vom Bremer Rathaus entfernt. Auf dem Parkplatz stehen aktuelle Modelle der deutschen Premiummarken. Drinnen soll jetzt endlich ein Gruppenfoto des Landesvorstandes gemacht werden. Männer mittleren Alters versammeln sich um einen Stehtisch, es riecht nach Bratensoße. Einer schwenkt ein Fähnchen, ein anderer fehlt noch: Piet Leidreiter, der Spitzenkandidat, kommt in den ansonsten fast leeren Saal geeilt. Jetzt aber, bitte lächeln!