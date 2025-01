Ein bundesweit agierendes Aktionsbündnis will den für das zweite Januar-Wochenende im sächsischen Riesa geplanten AfD-Bundesparteitag verhindern. Geplant seien massenhafte Aktionen zivilen Ungehorsams, erklärte am Donnerstag das Aktionsbündnis „widersetzen“. Ziel sei, dass der AfD-Parteitag am 11. und 12. Januar nicht stattfinden kann. Zu den Unterstützern des Aktionsbündnisses gehören den Angaben zufolge Gewerkschaften, lokale Initiativen aus Riesa und Umgebung, antirassistische und antifaschistische Initiativen und Organisationen wie etwa die „Omas gegen Rechts“. Zur Begründung hieß es, die AfD sei keine normale Partei, ihr Parteitag dürfe nicht stattfinden. Die AfD hatte bereits 2022 in der Stadt getagt.