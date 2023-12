Das "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) hat nach eigenen Angaben knapp 17 000 Euro Spenden aus Staaten außerhalb der EU erhalten. Das seien rund 1,5 Prozent der Gesamtspenden, sagte Schatzmeister Ralph Suikat am Sonntag. Rechne man die EU-Staaten hinzu, kamen ihm zufolge 3,4 Prozent der Spenden aus dem Ausland. Darunter seien 7086 Euro aus den Vereinigten Staaten "und exakt 75 Euro mit einem Hinweis auf Russland", so Suikat. Ende November hatte Suikat in der SZ noch erklärt, dass das BSW keine Spenden aus dem Nicht-EU-Ausland annehme. "Wir möchten glaubwürdig versichern, dass uns die US-Spenden nicht zu Biden-Fans machen und die 75 Euro auch nicht zu Freunden Putins", sagte er am Sonntag. Zuvor hatte die Bild am Sonntag über Auslandsspenden an das Bündnis berichtet.