Sahra Wagenknecht spricht in neuer Funktion in einem Nebengebäude des Bundestags.

Von Boris Herrmann und Angelika Slavik, Berlin

Wenn es in der Politik darum geht, sich Gehör zu verschaffen, dann fängt die Sache für Sahra Wagenknecht an diesem Dienstag ziemlich schlecht an. Die Mikrofone, die vor ihr und ihrer Pressesprecherin aufgebaut sind, übertragen zwar ein Signal ans Fernsehen, vor Ort aber versagen sie den Dienst. "Ich glaube nicht, dass die funktionieren", sagt Wagenknecht. Sie meint die Mikros, aber natürlich passt das auch ein bisschen zu dem Thema, das sie seit Wochen begleitet: Ob das "Bündnis Sahra Wagenknecht", kurz BSW, funktionieren wird. Und wenn ja, wie.